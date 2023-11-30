Криминал 30 ноября 2023, 13:42 Обвиняемого в финансировании экстремистов ученого предложили отправить в психбольницу Суд рассмотрит ходатайство о направлении ученого Абрамова в психбольницу РИА «Новости»

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Члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук Сергея Абрамова*, обвиняемого в финансировании экстремистской организации, могут поместить в психбольницу на три недели для «проведения стационарной­ экспертизы». Ленинский райсуд Ярославля сегодня, 30 ноября, рассмотрит ходатайство в закрытом режиме, сообщил РБК.

Абрамов* возглавлял Институт программных систем имени Айламазяна РАН и руководил программами по созданию суперкомпьютеров. Силовики пришли к нему с обыском в апреле. СМИ писали, что Абрамову* вменили перечисление денег Фонду борьбы с коррупцией**. Расследованием занялась ФСБ.

За финансирование экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК РФ) ученому может грозить до восьми лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Сергей Абрамов* заявлял журналистам, что это уже четвертая попытка его «в чем-то обвинить», но на этот раз правоохранители «зашли далеко». Он не признает вину и утверждает, что никаким экстремистам денег не перечислял.

* Сергей Абрамов включен в перечень террористов и экстремистов.

** ФБК признан иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России.