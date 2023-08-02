Криминал 02 августа 2023, 17:42 Обвиняемого в домогательствах к девочкам в лагере в Анапе отправили в СИЗО Суд Анапы отправил обвиняемого в домогательствах к детям в лагере в СИЗО

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Мужчину, обвиняемого в сексуальных преступлениях против двух девочке в лагере «Счастливое детство» в Анапе, отправили в СИЗО. Под арестом он пробудет до 29 сентября, сообщили в пресс-службе Анапского городского суда.

Преступления против детей, по данным следствия, обвиняемый совершил ночью 29 июля, проникнув на территорию детского лагеря через забор.

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Как пояснили ранее в СК, злоумышленник остался незамеченным, потому что находился в слепой зоне камер видеонаблюдения.

«Он начал трогать девочек в детском корпусе. Те подняли шум, на который прибежали вожатые лагеря и охрана. В итоге подозреваемый сумел скрыться через забор», — уточнили в ведомстве.

Преступника оперативно задержали. При проверке выяснилось, что мужчина — житель Воронежской области. На Кубани у него нет постоянного места жительства, он бродяжничает.

В том числе и этот фактор стал основанием для того, чтобы избрать меру пресечения в виде ареста, так как обвиняемый мог скрыться от следствия.

Расследование уголовного дела продолжается.