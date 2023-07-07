Криминал 07 июля 2023, 05:39 Обвиняемого в диверсии украинского пилота этапировали в Москву ТАСС: обвиняемый в диверсии украинский пилот Морозов этапирован в СИЗО «Лефортово» Pxhere

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Уголовное дело пилота украинского самолета Александра Морозова, рухнувшего в Брянской области, передано в Москву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Морозова тогда задержали на месте сотрудники ФСБ и Росгвардии. Сейчас его этапировали в СИЗО «Лефортово» для дальнейшего проведения следственных действий.

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Собеседник агентства уточнил, что Морозову вменяется незаконное пересечение российской границы, перемещение через государственную границу огнестрельного оружия и боеприпасов, а также диверсия.

Обвиняемому продлен срок содержания под стражей, добавили в Лефортовском суде Москвы.

В апреле обвиняемый на легкомоторном самолете типа А-22 пересек границу Украины с Россией с целью совершения противоправных действий в РФ. Его самолет зацепился за высоковольтную линию электропередачи и вынужденно сел в Брянской области.

Ни документов, ни необходимого разрешения на въезд в Россию у пилота самолета не было. Как выяснили тогда СМИ, Морозов активно выступал в поддержку ВСУ. Он начал помогать армии Украины в 2014 году. Примерно тогда же он приобрел легкомоторный самолет, а также участок, где обустроил аэродром.