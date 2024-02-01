Криминал 01 февраля 2024, 19:21 Обвиняемого в атаках на объекты критической инфраструктуры хакера арестовали в Москве Суд в Москве продлил арест хакеру Хорошилову до 12 мая РИА «Новости»

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Лефортовский районный суд продлил арест хакеру за DDos-атаки на объекты критической информационной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Фигуранта дела зовут Артем Хорошилов. Его обвинили по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ (часть 4 статьи 274. 1 УК РФ).

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В четверг, 1 февраля, Лефортовский суд продлил арест Хорошилова на три месяца. В СИЗО хакер пробудет до 12 мая.

Как уточнили представители суда в комментарии РИА «Новости», Хорошилова арестовали в декабре, затем меру пресечения продлили. Санкция по статье, которую инкриминируют хакеру, предусматривает тюремный срок до восьми лет.