01 февраля 2024, 19:21
Обвиняемого в атаках на объекты критической инфраструктуры хакера арестовали в Москве
Суд в Москве продлил арест хакеру Хорошилову до 12 мая
Лефортовский районный суд продлил арест хакеру за DDos-атаки на объекты критической информационной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Фигуранта дела зовут Артем Хорошилов. Его обвинили по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ (часть 4 статьи 274. 1 УК РФ).
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В четверг, 1 февраля, Лефортовский суд продлил арест Хорошилова на три месяца. В СИЗО хакер пробудет до 12 мая.
Как уточнили представители суда в комментарии РИА «Новости», Хорошилова арестовали в декабре, затем меру пресечения продлили. Санкция по статье, которую инкриминируют хакеру, предусматривает тюремный срок до восьми лет.
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