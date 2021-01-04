Обвиняемая в убийствах и расчленении трупов российская пенсионерка умерла от COVID-19

Пенсионерка Софья Жукова умерла в хабаровской городской больнице из-за ковида. Женщину обвинили в убийстве и расчленении трех человек. Приговора суда она так и не дождалась.

Жукова скончалась в больнице №10 утром 29 декабря, пишет сайт kp.ru со ссылкой на источник. В медицинское учреждение 81-летнюю пенсионерку привезли под присмотром конвоиров.

Согласно информации следователей, в 2013 году Жукова в поселке Березовка зарубила топором женщину, которая у нее жила. Тело пенсионерка разрубила на части и выкинула в мусорные контейнеры. Второе убийство произошло зимой 2019 года. Тогда жертвой стал дворник, снимавший у Жуковой комнату. В квартире пенсионерки правоохранители нашли следы крови, ножи и пилы.

Пенсионерку в итоге задержали, после чего она призналась в убийствах. Кроме того, она рассказала, что зимой 2005 года убила восьмилетнюю девочку. Это дело так и не раскрыли. По версии следователей, со всеми своими жертвами пенсионерка расправлялась с помощью топора, а затем расчленяла тела и выбрасывала в контейнеры. Суд так и не вынес приговора из-за смерти обвиняемой.