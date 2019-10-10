Обвиняемая в продаже наркотиков похитила человека в Кургане

6 октября на видео попало похищение молодого человека рядом с торговым центром «Гипер сити». На записи трое человек, включая девушку, силой затолкали в машину 18-летнего жителя Кургана. Как выяснило следствие, после похищенного увезли на окраину города, где стали требовать возвращения долга.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых. Стало известно, что на момент похищения мужчины 27-летняя девушка уже проходила обвиняемой по делу о незаконном обороте наркотиков.

Как отметила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Курганской области Олеся Дергунова, потерпевший не связан с этим делом.

Суд поместил подозреваемых в похищении под стражу по ходатайству следователя.