Причастному к терактам в московском метро утвердили обвинительное заключение

В Генпрокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по уголовному делу Магомеда Нурова, который причастен к терактам в Московском метрополитене 2010 года.

После вручения копии заключения дело направят для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Заместителем генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Магомеда Нурова», — сказали в Генпрокуратуре.

Мужчина причастен к терактам 29 марта 2010 года на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры», жертвами которых стали 39 человек. Свою вину Нуров полностью признал.

Ему предъявили обвинение в участии в банде и совершении терактов, а также вменили незаконное изготовление взрывных устройств. Следствие полагает, что Нуров был связным террористов и неоднократно перевозил их на встречи по планированию взрывов в столичном метро.

Два мощных взрыва произошли весной 2010 года на «Лубянке» и «Парке культуры» Сокольнической линии с интервалом менее часа. В действие взрывные устройства привели смертницы: они дожидались остановки поезда, чтобы на платформе и в вагонах было как можно больше людей.