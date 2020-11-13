Обвинительное заключение по делу генерала полиции Мельникова утвердили для передачи в суд
Представляющий интересы Мельникова адвокат Александр Карабанов рассказал ТАСС, что дело передадут суду в ближайшее время для рассмотрения по существу.
«Как нам стало известно, прокуратура подписала обвинительное заключение по уголовному делу в отношении нашего подзащитного», — сказал юрист.
Сторона защиты намерена добиваться того, чтобы экс-генерала полиции оправдали. Карабанов заметил, что на неправильной квалификации «инкриминируемых Мельникову деяний» и его невиновности адвокат настаивает с момента его задержания.
Всех фигурантов дела обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере и попытке получении крупной взятки. В материалах указано, что Мельников сам разработал преступную схему для хищения 100 миллионов рублей у предпринимателя Артура Панюшкина. Экс-генерал вместе с подельниками требовали у бизнесмена деньги за непривлечение его к уголовной ответственности.