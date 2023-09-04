Криминал 04 сентября 2023, 11:59 Обвиненный в госизмене житель Курской области получил 20 лет лишения свободы Жителя Железногорска осудили за госизмену, подготовку к диверсии и наркотики РИА «Новости»

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Жителя Железногорска приговорили к 20 годам лишения свободы за госизмену, подготовку к диверсии и незаконный оборот наркотиков. Три года 44-летний осужденный проведет в тюрьме, остаток срока — в колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Сегодня Курский облсуд вынес вердикт по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний. Мужчину обвинили сразу по четырем статьям УК.

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Этим же приговором суда 36-летнего железногорца признали виновным в приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере без цели сбыта. Его также отправили на три года в тюрьму, еще семь лет он пробудет в исправительной колонии особого режима. Ранее мужчину уже судили за особо тяжкое преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Дело рассматривал коллегиальный состав суда, заседание было закрытым. Предварительное следствие вело управление ФСБ по региону. Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области отметила, что осужденные могут обжаловать приговор.