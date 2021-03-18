Обвиненного в изнасиловании ребенка молдаванина поймали в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранителям попался житель Молдавии, которого на родине обвинили в похищении ребенка и сексуальном насилии над ним. Об этом сообщили «Невские новости».

По данным издания, уголовное дело в отношении 23-летнего молодого человека было возбуждено шесть лет назад. Ему удалось выехать из республики и скрыться. Последнее время он находился в Петербурге. Отмечается, что операция по задержанию проходила совместно с сотрудниками Интерпола. Обвиняемого поймали около одного из домов на улице Пугачева, после чего доставили в полицейское отделение.