facebook_pixel
    18 марта 2021, 22:19

    Обвиненного в изнасиловании ребенка молдаванина поймали в Петербурге

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге правоохранителям попался житель Молдавии, которого на родине обвинили в похищении ребенка и сексуальном насилии над ним. Об этом сообщили «Невские новости».

    По данным издания, уголовное дело в отношении 23-летнего молодого человека было возбуждено шесть лет назад. Ему удалось выехать из республики и скрыться. Последнее время он находился в Петербурге. Отмечается, что операция по задержанию проходила совместно с сотрудниками Интерпола. Обвиняемого поймали около одного из домов на улице Пугачева, после чего доставили в полицейское отделение.