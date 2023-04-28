Криминал 28 апреля 2023, 20:43 Обвинения по делу о пожаре в Сосьве предъявили по трем статьям СК предъявил обвинение подозреваемым по делу о пожаре в Сосьве по трем статьям РИА «Новости»

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Фигурантам дела о пожаре в свердловской Сосьве предъявили обвинение по трем статьям. Речь идет об уничтожении имущества, нарушении требований пожарной безопасности и халатности, повлекших смерть людей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

Мужчине, который выполнял управленческие функции на местной пилораме, вменили преступления, предусмотренные статьей 168 УК. В ней речь об уничтожении и повреждении имущества по неосторожности.

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Кроме того, 29-летнего сотрудника заподозрили в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Специалиста по пожарной безопасности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО» обвинили в халатности.

Ранее сообщалось о задержании двух подозреваемых в причастности к масштабному пожару в поселке Сосьва. В результате пожара погибли два человека.