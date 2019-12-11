  • Обвинение запросило 3,5 года колонии для Руслана Горринга

    11 декабря 2019, 17:00

    Андрей Иванов

    Экс-замдиректора «Росгеологии» Руслан Горринг может отправиться за решетку на 3,5 года. Именно такой срок запросило обвинение. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
    Обвинение запросило 3,5 года колонии для Руслана Горринга

    Ранее Горринг признался в мошенничестве — именно поэтому его дело слушают в особом порядке. «Прошу признать частичное возмещение ущерба потерпевшим смягчающим обстоятельством. Назначить наказание в виде трех лет шести месяцев колонии общего режима», — приводит агентство слова прокурора.

    Экс-замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве

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    Бывшего заместителя руководителя крупнейшего геологического холдинга России обвиняют в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, 10 лет назад (Горринг тогда еще не работал в «Росгеологии») обвиняемый получил от предпринимателя около 20 миллионов рублей за покровительство в ведении бизнеса. Горринг с 2009-го по 2010 год был доверенным лицом председателя Ленинского райсовета депутатов Подмосковья Александра Газейкина.

    Еще тогда мужчину отправили под подписку о невыезде, однако он сменил фамилию, скрылся и устроился на работу в «Росгеологию». Из холдинга его с треском выгнали в начале 2019 года — он провел в интернете стрим, во время которого в грязной форме рассказал о сексуальных отношениях со своими подчиненными. Правоохранительные органы задержали Горринга в марте 2019 года, когда он пытался уехать из страны.