Обвинение запросило 3,5 года колонии для Руслана Горринга

Ранее Горринг признался в мошенничестве — именно поэтому его дело слушают в особом порядке. «Прошу признать частичное возмещение ущерба потерпевшим смягчающим обстоятельством. Назначить наказание в виде трех лет шести месяцев колонии общего режима», — приводит агентство слова прокурора.

Экс-замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве Подробнее

Бывшего заместителя руководителя крупнейшего геологического холдинга России обвиняют в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, 10 лет назад (Горринг тогда еще не работал в «Росгеологии») обвиняемый получил от предпринимателя около 20 миллионов рублей за покровительство в ведении бизнеса. Горринг с 2009-го по 2010 год был доверенным лицом председателя Ленинского райсовета депутатов Подмосковья Александра Газейкина.

Еще тогда мужчину отправили под подписку о невыезде, однако он сменил фамилию, скрылся и устроился на работу в «Росгеологию». Из холдинга его с треском выгнали в начале 2019 года — он провел в интернете стрим, во время которого в грязной форме рассказал о сексуальных отношениях со своими подчиненными. Правоохранительные органы задержали Горринга в марте 2019 года, когда он пытался уехать из страны.