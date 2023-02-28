28 февраля 2023, 15:22
Обвинение запросило 20 лет колонии генералу Музраеву
ТАСС: гособвинитель запросил 20 лет колонии генералу СК Музраеву
Государственный обвинитель запросил Южный окружной военный суд в Ростове назначить бывшему руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Михаилу Музраеву 20 лет колонии. Об этом сообщил ТАСС.
Подсудимого обвинили в поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова. Следствие квалифицировало эти действия как теракт.
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«Определить Михаилу Музраеву по совокупности преступлений 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, лишить наград и званий», — заявил государственный обвинитель в ходе прений сторон.
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Музраева задержали в июне 2019 года. Следствие установило, что летом 2016 года преступная группа в составе пяти человек под руководством криминального авторитета Евгения Ремезова попыталась поджечь дом Бочарова, который тот арендовал вместе с семьей.
Причиной преступления стало решение Бочарова вернуть в муниципальную собственность земельные объекты, переданные Ремезову на выгодных условиях аренды в 2003 году.
Суд
Следственный комитет России
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