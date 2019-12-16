Обвинение удовлетворено приговором экс-министру финансов Подмосковья
«Правительство Московской области и Московская инвестиционная трастовая компания считают вынесенный судом приговор справедливым. Напомню, что господин Кузнецов обвиняется и признан виновным в 22-х преступлениях», — заявила адвокат правительства Подмосковья Екатерина Туфан.
Кроме отбытия наказания в колонии, Кузнецову запретили занимать должности на государственной службе. Ограничение будет действовать на протяжении трех лет. Кроме того, суд в рамках гражданских исков обязал бывшего чиновника возместить ущерб на общую сумму более чем 14 миллиардов рублей.
«Басманный районный суд назначил Кузнецову 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — подтвердил прокурор.
Следственный комитет России ранее сообщал, что материалы уголовного дела в отношении Кузнецова и его соучастников составили 340 томов. В ходе расследования в 2014 году в Петербурге следователи изъяли несколько сотен предметов роскоши. Они принадлежали экс-главе подмосковного Минфина и его супруге Жанне Булах. Последняя сейчас скрывается от российского правосудия за рубежом. Выдать ее России наши иностранные партнеры отказались.