«Обвинение следствия очень неконкретно, и от него невозможно защищаться». Адвокат Сафронова прокомментировал ход дела
«Сегодня было предъявлено официальное обвинение Ивану Сафронову. Ничего нового защите не стало известно. Все те же голословные обвинения без предъявления каких-либо улик. Процедура обвинения состояла в том, что нас ознакомили с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, которое практически переписано с постановления о возбуждении уголовного дела, — рассказал Павлов. Он отметил, что с постановлением о возбуждении дела защита уже была ознакомлена на прошлой неделе в Лефортовском суде при избрании меры пресечения. Уже после этого Сафронов прошел допрос.
«В ходе допроса Иван задал следствию свои вопросы, касающиеся прояснения тех пунктов, которые должны пролить свет и пояснить, прежде всего Ивану и его защитникам, сущность предъявленного обвинения. Потому как на сегодняшний день оно выглядит очень неконкретно и от него невозможно защищаться, поскольку человека обвиняют в передаче информации, но не говорят, что это за сведения» — поделился Павлов. Он также рассказал, что Сафронова обвиняют в том, что он передавал данные гостайны чешским спецслужбам в 2017 году, однако никаких больше подробностей не называют.
«Ему говорят о том, что он передал сведения чешской разведке, но не говорят, кому именно. Ему говорят, что он собрал их и передал в 2017 году, но не называют точную дату. В целом у следствия сейчас есть проблема, заключающаяся в неконкретности предъявленного обвинения», — пояснил адвокат. Павлов выразил надежду на то, что следователи ответят, на те вопросы от Сафронова, которые зафиксированы в протоколе допроса.
Павлов рассказал, что давал в суде подписку о неразглашении государственной тайны, однако таких секретных сведений так никто и не показал.
«Я дал в суде на прошлой неделе подписку о неразглашении государственной тайны. Но, кстати говоря, государственную тайну нам так и не показали», — сказал адвокат. Он также сообщил, что никакой подписки о неразглашении данных следствия не давал. Павлов подавал апелляционную жалобу на решение суда об аресте Сафронова. Ходатайство будет рассмотрено в четверг 16 июля. Сейчас Сафронов находится в СИЗО.