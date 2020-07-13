«Обвинение следствия очень неконкретно, и от него невозможно защищаться». Адвокат Сафронова прокомментировал ход дела

Адвокат Ивана Сафронова рассказал «360», что обвинения следствия не конкретны и не позволяют выстроить защиту. Правозащитнику Ивану Павлову также не сказали, какие сведения государственной тайны Сафронов передавал чешским спецслужбам.

«Сегодня было предъявлено официальное обвинение Ивану Сафронову. Ничего нового защите не стало известно. Все те же голословные обвинения без предъявления каких-либо улик. Процедура обвинения состояла в том, что нас ознакомили с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, которое практически переписано с постановления о возбуждении уголовного дела, — рассказал Павлов. Он отметил, что с постановлением о возбуждении дела защита уже была ознакомлена на прошлой неделе в Лефортовском суде при избрании меры пресечения. Уже после этого Сафронов прошел допрос.

«В ходе допроса Иван задал следствию свои вопросы, касающиеся прояснения тех пунктов, которые должны пролить свет и пояснить, прежде всего Ивану и его защитникам, сущность предъявленного обвинения. Потому как на сегодняшний день оно выглядит очень неконкретно и от него невозможно защищаться, поскольку человека обвиняют в передаче информации, но не говорят, что это за сведения» — поделился Павлов. Он также рассказал, что Сафронова обвиняют в том, что он передавал данные гостайны чешским спецслужбам в 2017 году, однако никаких больше подробностей не называют.

«Ему говорят о том, что он передал сведения чешской разведке, но не говорят, кому именно. Ему говорят, что он собрал их и передал в 2017 году, но не называют точную дату. В целом у следствия сейчас есть проблема, заключающаяся в неконкретности предъявленного обвинения», — пояснил адвокат. Павлов выразил надежду на то, что следователи ответят, на те вопросы от Сафронова, которые зафиксированы в протоколе допроса.

Павлов рассказал, что давал в суде подписку о неразглашении государственной тайны, однако таких секретных сведений так никто и не показал.

«Я дал в суде на прошлой неделе подписку о неразглашении государственной тайны. Но, кстати говоря, государственную тайну нам так и не показали», — сказал адвокат. Он также сообщил, что никакой подписки о неразглашении данных следствия не давал. Павлов подавал апелляционную жалобу на решение суда об аресте Сафронова. Ходатайство будет рассмотрено в четверг 16 июля. Сейчас Сафронов находится в СИЗО.