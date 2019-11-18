Обвинение потребовало пожизненное для организаторов теракта в метро Петербурга

Обвинение потребовало пожизненного лишения свободы Аброру и Акраму Азимову, которым вменяется организация террористического акта в метро Санкт-Петербурга. Дело рассматривает Басманный суд.

В ходе очередного заседания, которое состоялось 18 ноября, прокурор потребовал лишить Азимовых свободы пожизненно, а также назначить им штраф в размере одного миллиона рублей, передает сайт 78.ru.

Такое же наказание прокурор потребовал для Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых. Для Содика Ортикова — 28 лет колонии строгого режима и штраф в один миллион рублей, для Махамадюсуфа Мирзаалимова — 27 лет лишения свободы.

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Государственный обвинитель Надежда Тихонова подчеркнула «колоссальную значимость» содеянных преступлений, которые направлены на создание в обществе атмосферы страха.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. В результате взрыва смертника погибли 15 человек и сам террорист, еще 66 пассажиров получили ранения. В тот же день в переходе метро была обнаружена другая самодельная бомба, но ее удалось обезвредить.