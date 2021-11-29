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    29 ноября 2021, 17:11

    Обвинение попросило посадить бывшего схиигумена Сергия на 4 года

    Обвинение запросило в Измайловском суде четыре года для бывшего схиигумена Сергия

    Редакция «360»

    Бывшего схиигумена Сергия призвали посадить на четыре года. Такова позиция государственного обвинения против него.

    Обвинение попросило посадить бывшего схиигумена Сергия на 4 года

    Прокуратура попросила Измайловский суд Москвы приговорить к четырем годам колонии общего режима Николая Романова, известного также как схиигумен Сергий. Об этом сообщили в РИА «Новости».

    Основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий был лишен сана церковным судом после того, как стал говорить в проповедях о том, что, пользуясь ярлыком коронавируса, россиян беззаконно сажают на самоизоляцию, лишают свободы и работы. Из-за того, что Сергий продолжал служить и выступать публично, его отлучили от РПЦ.

    Ночью 29 декабря монастырь штурмовал ОМОН, и Сергия доставили в Москву под арест. Его обвинили по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве, а также в причастности к истязанию в монастыре детей.

    Ранее священный синод РПЦ закрыл ушедший в раскол Покровский женский монастырь в селе Каменное Заделье Балезинского района Удмуртии. От должности настоятельницы этого монастыря была освобождена монахиня Наталья.