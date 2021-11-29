Обвинение попросило посадить бывшего схиигумена Сергия на 4 года

Бывшего схиигумена Сергия призвали посадить на четыре года. Такова позиция государственного обвинения против него.

Прокуратура попросила Измайловский суд Москвы приговорить к четырем годам колонии общего режима Николая Романова, известного также как схиигумен Сергий. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий был лишен сана церковным судом после того, как стал говорить в проповедях о том, что, пользуясь ярлыком коронавируса, россиян беззаконно сажают на самоизоляцию, лишают свободы и работы. Из-за того, что Сергий продолжал служить и выступать публично, его отлучили от РПЦ.

Ночью 29 декабря монастырь штурмовал ОМОН, и Сергия доставили в Москву под арест. Его обвинили по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве, а также в причастности к истязанию в монастыре детей.

Ранее священный синод РПЦ закрыл ушедший в раскол Покровский женский монастырь в селе Каменное Заделье Балезинского района Удмуртии. От должности настоятельницы этого монастыря была освобождена монахиня Наталья.