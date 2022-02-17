Обвинение попросило отправить Эдварда Била в СИЗО за использование Instagram

Ходатайство в Пресненский суд об ужесточении меры пресечения обвиняемому по делу о смертельной аварии блогеру Эдварду Билу подала уголовно-исполнительная инспекция. Так сообщила газета «Известия» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

В ходатайстве напомнили, что блогеру запретили пользоваться интернетом, но с 13 января в Instagram регулярно появляются посты с его участием. В ходе проверки выяснилось, что блогер опубликовал Stories о том, как теперь он ходит с браслетом, отслеживающим его передвижение.

Ходатайство инспекции поддержал прокурор.

«Прошу суд ходатайство удовлетворить, избрать в отношении Била меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 апреля», — заявил обвинитель.

Представляющий интересы блогера адвокат Сергей Жорин в беседе с «360» подтвердил, что в ходе мониторинга исполнительная служба обнаружила аккаунт в Instagram, который якобы ведет его подзащитный.

«Конечно, Бил к этому аккаунту не имеет никакого отношения. Он дал свои объяснения, но тем не менее инспекция посчитала, что факт нарушения зафиксирован, и просит взять его под стражу», — заявил адвокат.

Блогер Эдвард Бил стал виновником крупной аварии в центре Москвы 1 апреля 2021 года. Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на два года.

Блогеру запретили выходить из квартиры по ночам, выезжать за пределы московского региона и пользоваться интернетом. Также на три года Билу запретили садиться за руль и обязали выплатить пострадавшим 11 миллионов рублей.

Прокуратура сочла эту меру слишком мягкой и обжаловала судебное решение. В декабре суд выбрал подсудимому блогеру меру пресечения в виде запретов определенных действий.