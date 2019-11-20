«Обусловлено общественным резонансом». Дело Соколова передали в центральный аппарат СК

Расследованием убийства аспирантки Анастасии Ещенко займутся следователи центрального аппарата СК. Дело Олега Соколова туда уже передано. Адвокат доцента Соколова Александр Почуев в беседе с «360» назвал такое решение ожидаемым.

«Защита пока не получила извещения от следствия в установленном порядке. Передача материалов в Главное следственное управление может обусловлена как и общественным резонансом, так и регулярными утечками тайных подробностей. В процессе расследования привлекается много специализированных служб, таких как экспертные организации, конвой полиции, ФСИН и технический персонал, где утечки сложно исключить», — пояснил адвокат.

По его словам, о подобных ситуациях сторона защиты неоднократно сообщала следователю, который предпринимал все необходимые меры.

О передаче дела об убийстве Ещенко, по которому проходит доцент СПбГУ Олег Соколов, в центральный главк СК сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Делается это «для наиболее объективного и всестороннего расследования».

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Этапируют ли в связи с новыми обстоятельствами Соколова в Москву, не уточняется.

Петербургского 63-летнего историка обвиняют в жестоком убийстве. Доцента вытащили из реки Мойки, когда он пытался избавиться от улик — рюкзака с останками тела девушки. Соколов сознался в содеянном и рассказал об обстоятельствах преступления, однако защита полагает, что мужчина оговорил себя.