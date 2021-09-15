Общественница получила штраф за использование детского труда в Перми

Председатель территориального общественного самоуправления (ТОС) пермского микрорайона «Средняя Курья» получила штраф за создание детского трудового лагеря в Перми. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Ее признали виновной в привлечении к работам малолетних и непроведении медосмотров подростков. В общей сложности ее штрафы составили 17 тысяч рублей.

Обвиняемая свою вину не признает и намерена обжаловать решение суда.

«Прокуратура Ленинского района умудрилась узреть в добровольной волонтерской работе наших ребят нарушение законодательства», — рассказала она.

Также на женщину завели два административных протокола за препятствование расследованию.