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    15 сентября 2021, 13:04

    Общественница получила штраф за использование детского труда в Перми

    Дарья Морозова

    Председатель территориального общественного самоуправления (ТОС) пермского микрорайона «Средняя Курья» получила штраф за создание детского трудового лагеря в Перми. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Ее признали виновной в привлечении к работам малолетних и непроведении медосмотров подростков. В общей сложности ее штрафы составили 17 тысяч рублей.

    Обвиняемая свою вину не признает и намерена обжаловать решение суда.

    «Прокуратура Ленинского района умудрилась узреть в добровольной волонтерской работе наших ребят нарушение законодательства», — рассказала она.

    Также на женщину завели два административных протокола за препятствование расследованию.