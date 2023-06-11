Криминал 11 июня 2023, 17:30 Обрушением трибуны цирка-шапито в Ленобласти заинтересовался Бастрыкин Бастрыкин потребовал доклад о расследовании обрушения трибуны в цирке-шапито в Ленобласти РИА «Новости»

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Доклад о ходе расследования уголовного дела, заведенного после обрушения цирка-шапито в поселке Лесколово Всеволожского района Ленинградской области, представят председателю Следственного Комитета России Александру Бастрыкину. Как сообщила пресс-служба ведомства, отчет подготовить руководитель регионального главка Сергей Сазин.

В ведомстве напомнили, что обрушение трибуны в цирковом шатре произошло в минувшую субботу, 10 июня во время представления, когда на ней находились около 150 человек.

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По данным следствия, травмы получили двое детей — их доставили в больницу. Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», в рамках которого задержали директора цирка.

Криминалисты начали проверку и установление всех обстоятельств и причин, приведших к обрушению трибуны.

По данным правительства Ленинградской области, травмы различной степени тяжести в результате происшествия получили пять детей и двое взрослых. Медицинскую помощь им оказали врачи Токсовской больницы. Еще три человека отказались от госпитализации после оказания помощи на месте.