Обрившего дочь жителя Петербурга арестовал суд

Фрунзенский суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Максима Бердникова, который обрил свою шестилетнюю дочь и пытался вырвать ей зубы. Его обвиняют в систематических побоях малышки и ее четырехлетнего брата.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Также суд подлил на 72 часа срок задержания супруги подозреваемого Татьяны Бердниковой. Следователь просил об этом, чтобы собрать документы для обоснования ее ареста.

По версии следствия, Бердниковы с особой жестокостью избивали как минимум двух из троих детей, которые воспитывались в семье.

Девочку били руками и ногами, а также, вероятно, бейсбольной битой. Об этом она рассказала в больнице, куда поступила побритой наголо и с инфицированной раной в декабре 2019 года. Больше недели ребенок провел в реанимации.

Пострадавшая сообщила следователям, что родители ее регулярно бьют. По ее словам, отец таскал ее за волосы, а потом обрил голову. Также он пытался вырвать зубы ребенку. В больницу девочка попала после избиения палкой за то, что ночью она описалась. До туалета девочка дойти не смогла — на ночь родители ее связали.