Обожженное тело мальчика нашли в квартире в Петербурге

Тело пятилетнего мальчика нашли в одной из квартир в Петербурге. Правоохранители увидели у ребенка сильные ожоги и завели уголовное дело об убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ СКР по городу.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу по результатам проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело», — сообщили на сайте ведомства.

Дело будут расследовать по статье об убийстве. По информации следователей, тело пятилетнего ребенка нашли 31 марта в квартире одного из жилых домов на Приморском проспекте. Правоохранители заметили явные признаки насильственной смерти. У мальчика были ожоги с повреждением тканей головы, туловища, рук и ног.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, а также причин и условий способствовавших совершению преступления», — отметили в пресс-службе.

Как уточнила «Фонтанка», тело мальчика без одежды нашли на балконе. В квартире была мать, которая утверждала, что ребенок захлебнулся в ванной. Руководство ГСУ СКР по городу взяло расследование убийства ребенка под особый контроль.