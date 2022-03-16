Обокравшие ювелирный магазин в Набережных Челнах получили по три года колонии

Жители Самары, сумевшие за считанные минуты ограбить в сентябре прошлого года ювелирный магазин в Набережных Челнах на миллионы рублей, получили по три года колонии строгого режима.

Как сообщает inkazan.ru, тогда они с помощью обычного гвоздодера вскрыли входную дверь и стеклянные витрины.

Записи с камер видеонаблюдения показали, что грабители использовали для передвижения белый Ford. Они были задержаны в Черемшанском районе. Грабители до этого уже неоднократно привлекались к ответственности, а один пошел на новое «дело», будучи в федеральном розыске за кражу.

По словам мужчин, на это ограбление они пошли, что сделать подарок мамам.