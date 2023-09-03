Криминал 03 сентября 2023, 10:47 Обокравшего москвичку на 4 млн рублей мошенника задержали МВД: полиция задержала мошенника, выманившего у москвички 4 млн рублей РИА «Новости»

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Молодого человека, обвиняемого в мошенничестве на сумму более четырех миллионов рублей, задержали в Красноярском крае силами местных и московских полицейских. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

По версии правоохранителей, 21-летний молодой человек с апреля по телефону убеждал жительницу Москвы передавать ему деньги и даже брать кредиты.

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Схема мошенничества была стандартной: подозреваемый позвонил женщине, представился сотрудником полиции и заявил, что ее банковский счет пытаются взломать. Чтобы «спасти» деньги, их надо перевести на «бесплатный счет» по программе защиты свидетелей.

Москвичка поверила, обналичила и перевела свои сбережения, а потом даже брала кредиты, чтобы отправить на счет злоумышленника и их. В целом женщина лишилась четырех миллионов рублей.

Теперь против лже-полицейского завели дело по статье о мошенничестве.

Ранее жителя Москвы приговорили к восьми годам колонии за мошенничество со вкладами, сумма ущерба составила более 60 миллионов рублей.