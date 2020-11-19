Обокравшего магазин мужчину поймали в Петергофе
Накануне в Санкт-Петербурге задержали 30-летнего мужчину, который совершил кражу из магазина и ударил одного из сотрудников. Об этом сообщили «Невские новости».
Отмечается, что за помощью к правоохранителям обратился директор одного из сетевых магазинов в Петергофе. По его словам, сотрудники торговой точки поймали посетителя, который совершил кражу. По прибытии на место полицейские установили, что нарушитель травмировал продавца, попытавшегося его задержать. Возбуждено уголовное дело.