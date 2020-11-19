Обокравшего магазин мужчину поймали в Петергофе

Отмечается, что за помощью к правоохранителям обратился директор одного из сетевых магазинов в Петергофе. По его словам, сотрудники торговой точки поймали посетителя, который совершил кражу. По прибытии на место полицейские установили, что нарушитель травмировал продавца, попытавшегося его задержать. Возбуждено уголовное дело.