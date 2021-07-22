Обнаженный мужчина ограбил прохожую в Новокузнецке

Абсолютно голый мужчина в Новокузнецке ограбил прохожую. Он украл у женщины велосипед. Об этом сообщил сайт сайт VSE42.RU.

Мужчина проехал на велосипеде какое-то время, а после бросил добычу на дороге за ненадобностью. Он забежал в магазин, где полицейским удалось его задержать. Видеозапись с камер наблюдения магазина попала в сеть.

Грабителем оказался местный наркозависимый. Ранее мужчина уже был судим за кражи, передали «Дни.ру».

На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.