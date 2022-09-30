Таможенники обнаружили в посылках с игрушками психотропные вещества на 2 млн рублей | 360°

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30 сентября 2022, 14:08

Таможенники обнаружили в посылках с игрушками психотропные вещества на 2 млн рублей

ФТС сообщила об обнаружении в посылках с игрушками запрещенных веществ на 2 млн рублей

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Сотрудники таможни обнаружили в посылках с детскими игрушками психотропные вещества на два миллиона рублей. О пресечении канала контрабанды психотропов из Европы сообщила сотрудник Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России Ирина Бегишева.

По ее данным, свыше пяти тысяч таблеток алпразолама и диазепама обнаружили в двух посылках с детскими конструкторами, залитыми монтажной пеной. При получении почтовых отправлений задержали 22-летнего жителя Подмосковья, организовавшего пересылку психотропов из Европы.

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В квартире молодого человека провели обыск, во время которого правоохранители обнаружили и изъяли колбы для употребления наркотических средств, весы и поддельные рецепты на получение психотропных веществ.

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На допросе задержанный рассказал, что у него есть соучастник, который выращивал коноплю в загородном доме. На место выехала оперативная группа и обнаружила на втором этаже частного дома теплицу с растениями. Кусты изъяли и направили на экспертизу.

Против организатора контрабанды психотропных веществ возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом до одного миллиона рублей либо в размере дохода осужденного за период до пяти лет.

Наркотики

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