Нелегальный завод по производству спирта обнаружили в Челябинске

Полицейские Челябинска «накрыли» завод по производству контрафактного алкоголя. Он располагался на территории автомойки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Паленый алкоголь злоумышленники продавали через мелкие розничные магазины. Удалось установить, что нелегальным бизнесом заправляли три человека.

«Во время обысков помимо спирта изъято более 1600 бутылок водки различных наименований без обязательной маркировки, свыше тонны спирта, а также оборудование для нелегального производства крепких напитков на сумму более 100 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Сейчас злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.