Росфинмониторинг зафиксировал новую схему обналичивания денег

В первом полугодии 2021 года на 70% увеличилось число случаев обналичивания денег через медиативные документы. Речь идет о нотариально заверенных соглашениях, которые позволяют без суда привлекать к урегулированию конфликта третью сторону, медиатора. Компания-должник по медиативному соглашению обязуется перевести средства кредиторам-физлицам. Затем они получают в банке деньги и обналичивают их.

Об этом газете «Известия» рассказали в Росфинмониторинге. Существование и популярность схемы подтвердили изданию в крупнейших российских банках. В Центробанке сообщили, что за первое полугодие объем обналичивание денег через медиативные соглашения достиг 1,5 миллиардов рублей. По закону 2018 года такие соглашения заверяет нотариус и они принимаются в качестве исполнительных документов. Их можно предъявить к обязательному взысканию.

Росфинмониторинг в июле 2021 года уже предупреждал о недобросовестном использовании медиативных соглашений. Служба предложила медиаторам проверять компании-участники спора. Они могут быть фирмами-однодневками. Признаками могут служить непродолжительный период работы и несоответствие масштабов бизнеса суммам и характеру возникшего спора.

В Росфинмониторинге объяснили, что нотариально удостоверенные медиативные соглашения предъявляются в банки. В документах оговаривается обязанность юридических лиц выплатить физическим или юридическим лицам долг по договору цессии.

«Кредитные организации переводят денежные средства по медиативным соглашениям в адрес юридических или физических лиц. В случае, если участником медиативного соглашения выступает физическое лицо, денежные средства в последующем обналичиваются, — пояснили в службе.

В Росбанке уточнили, что это один из видов мошенничества с использованием исполнительных документов. Компания обязуется на основании гражданско-правового договора выплатить долг кредиторам-физическим лицам.

«По факту получения денежных средств физлица обналичивают их. Зачастую в качестве основания для документа используются договоры подряда, имеющие признаки фиктивных. Должники при этом характеризуются признаками технических компаний», — рассказал «Известиям» директор по финансовому мониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова добавила, что эта схема на практике редко используется россиянами. Но широко применяется для осуществления незаконных бизнес-махинаций.

Член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова уточнила, что чаще всего медиации используются в спорах по семейным отношениям. При разводах или разделе имущества. Но эта процедура становится все популярнее в бизнес среде.

В Санкт-Петербурге за незаконное обналичивание денег задержали домохозяек, «заработавших» на этом за четыре года 33,5 миллиона рублей. Они осуществляли незаконные банковские операции и брали за это не менее 7% от суммы перечисленных денег.