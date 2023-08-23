Криминал 23 августа 2023, 14:53 Обманувшего жительницу Зеленограда на 2 миллиона мошенника задержали Сотрудники МВД Москвы задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве © Depositphotos.com / leungchopan

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Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в нескольких случаях дистанционного мошенничества. Мужчину нашли на территории Татарстана, сообщила пресс-служба столичного главка.

Примерно полгода назад подозреваемый представился работником органов исполнительной власти. Совместно с сообщником, представившимся сотрудником банка, он уговорил жительницу Зеленограда обналичить деньги и перевести их на так называемые безопасные счета. Общий ущерб составил более 1,7 миллиона рублей.

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При обыске у подозреваемого изъяли мобильные телефоны, банковские и сим-карты, а также 500 000 рублей наличными.

По признакам мошенничества возбудили уголовное дело. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники продолжат поиски второго фигуранта.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с театром.