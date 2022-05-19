Обманутые возлюбленные заставили нижегородца, выманившего у них деньги, скрыться в полиции

Парень из Нижнего Новгорода, который за месяц выманил около полумиллиона рублей у доверчивых девушек, в итоге вынужден был сам скрываться от двух из них. Причем сбежал он в местный отдел полиции, где попытался пожаловаться на «вымогательство и преследование». Об этом рассказал РЕН ТВ.

Альфонс обманул около десятка девушек. Он знакомился с ними в соцсетях и приглашал на свидание, где рассказывал им одинаковые истории — о том, как якобы подрался с бывшим тестем и случайно нанес ему увечья, за что суд приговорил его к штрафу в миллион рублей. Парень уверял, что он талантливый битмейкер, начинающая звезда — и жертва обстоятельств. Сердобольные девушки верили и давали ему денег «ненадолго в долг», после чего он скрывался.

На парня написали заявление в полицию, но его долго не удавалось поймать. «Задержанию» поспособствовали две бывшие любовницы парня.

«Бывало, он назначал встречу с одной девочкой, а вместе с ней ехал к другой. Одна ждет на улице, пока он с другой договорит. Как я понимаю, он назначал встреч по 10 на дню и все успевал как-то», — рассказали пострадавшие.

Одна из девушек вспомнила, что когда она пригрозила вымогателю судом, он пообещал вместе с ней встретиться с юристом и уладить вопрос, а уже несколько минут спустя «передумал».

Самое интересное, что парень сам сообщил в полицию о вымогательстве и преследовании, однако сразу после этого девушки пошли туда же и написали два встречных заявления.