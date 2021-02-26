Мошенники придумали способ обмана ипотечников

В России зафиксированы случаи, когда мошенники в телефонном разговоре пытаются убедить людей, выплачивающих ипотеку, переводить деньги по реквизитам, отличающимся от обычных. Попытка обмана происходит при телефонном разговоре.

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал агентству экономических новостей «Прайм», что объясняется эта необходимость техническими причинами, новым требованием Банка России или законодательными изменениями, недавно вступившими в силу.

«Обращаю внимание на то, что мошенникам может быть известна сумма платежа или срок платежа по ипотечному кредиту. Такая осведомленность ни в коем случае не подтверждает то, что звонят из банка. Банки никогда не звонят клиентам с просьбами осуществить платеж по иным реквизитам», — напомнил юрист.

Миронов подчеркнул, что все изменения в договор ипотеки вносятся только при личном визите в отделение банка.

Директор Центра исследований и экспертиз Финансового университета при правительстве РФ Венера Шайдуллина сообщила, что число случаев мошенничества при покупке квартиры за последние пять лет выросло на 173%.