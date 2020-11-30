Областной суд оставил в СИЗО бывшего мэра Томска

Областной суд оставил бывшего мэра Томска Ивана Кляйна в СИЗО. Защита подозреваемого намерена обжаловать решение инстанции.

Постановление районного суда о заключении под стражу экс-главу Томска остается в силе. Апелляционную жалобу со стороны адвокатов отклонили. Об этом рассказала журналистам адвокат Кляйна Лариса Шейфер, ее слова приводит ТАСС.

Против Ивана Кляйна заведено дело о превышении полномочий. Это уже третий мэр Томска, у которого есть проблемы с законом. Два других градоначальника уже отбывают наказание в колониях.

По версии следствия, еще в 2016 году Кляйн дал начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска незаконное поручение — попросил записать в систему «ГеоКад» ложные данные. Он якобы хотел внести информацию о наличии 300-метровой санитарной зоны на территории компании «Томское пиво». Из-за этого местному бизнесмену отказали в строительстве жилых домов как раз на этом месте.

Полиция проводит обыски на рабочем месте Кляйна, а также в администрации города и дома у бывшего мэра.