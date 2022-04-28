Насильник из Курганской области получил срок

Житель Куртамышского района Курганской области отправился на семь лет в колонию общего режима по нескольким статьям. Среди его преступлений — изнасилование и грабеж. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на региональное следственное управление СК.

«Установлено, что в ноябре 2021 года осужденный проник в дом, где проживала женщина, жестоко ее избил и совершил изнасилование потерпевшей. Покидая место преступления, мужчина завладел денежными средствами, обнаруженными в доме», — сообщили в ведомстве.

Во время судебного процесса злоумышленника заключили под стражу. Его обвинили в незаконном проникновении в жилище, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и грабеже. Приговор еще не успел вступить в силу.