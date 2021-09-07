Жителя Перми избили в Тюменской области из-за зарплаты

Житель Перми был избит своим коллегой из-за того, что тот не получил зарплату на работе в Тюменской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Уточняется, что пострадавший позвал своих земляков на заработки в другой регион. Они выпивали и между ними случился конфликт, так как пермяки не получили обещанных денег.

«Злоумышленник избил коллегу, тот получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы ребер», — рассказали в ведомстве.

Виновник происшествия задержан. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.