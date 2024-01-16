Криминал 16 января 2024, 19:57 Объявленных в международный розыск россиян задержали в аэропорту Внуково Полиция задержала депортированных из Турции трех россиян в аэропорту Внуково РИА «Новости»

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Проходящих по уголовным делам и находящихся в международном розыске трех россиян задержали сотрудники НЦБ Интерпола МВД России в аэропорту Внуково, куда фигуранты дел прибыли после депортации из Турции. Об этом сообщило «МВД Медиа» со ссылкой на официального представительства ведомства Ирину Волк.

Она пояснила, что речь идет об Андрее Касперовиче, обвиняемом в мошенничестве, совершенном группой лиц. По версии следствия, фигурант вместе с сообщниками предлагал россиянам вложить деньги в компанию, которая торговала на фондовой бирже. Общая сумма ущерба потерпевших составила более 10 миллионов рублей.

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Вторым задержанным стал еще один обвиняемый в мошенничестве Игорь Анчевский. Он занимал пост директора коммерческой организации и заключил договор на покупку косметики. Получив товар на 53 миллиона рублей, деньги он не отдал.

Последним задержанным оказался обвиняемый в разбое и вымогательстве Алилав Баширов. По данным криминалистов Ивановской области, он вместе с соучастниками вымогал 800 тысяч рублей у своего знакомого за якобы проведенный ремонт машины. После отказа Баширов с сообщниками избил пострадавшего и забрал у него ключи от автомобиля.