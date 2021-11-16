Объявленного в международный розыск бойца ММА из Украины задержали в Красноярске

Бойца ММА из Украины, объявленного в международный розыск, задержали сотрудники отделения Интерпола, расположенного в Красноярске. На Украине мужчину подозревают в совершении нескольких тяжких преступлений, сообщили в пресс-службе МВД.

Правоохранительные органы Украины ранее возбудили в отношении разыскиваемого сразу несколько уголовных дел: за создание преступной организации, похищение и вымогательство.

Мужчину в возрасте 24 лет удалось задержать в ходе проведения оперативных мероприятий. Сотрудники Интерпола выяснили, что он скрывается в краевом центре и работает охранником в одном из местных развлекательных заведений. Позже удалось дополнительно узнать, что украинец раньше выступал в боях в одной из федераций смешанных боевых искусств.

Сейчас мужчину доставили в отделение полиции и сразу арестовали на два месяца. Теперь его проверяют сотрудники миграционной службы, чтобы выяснить, легально ли он все это время жил в России. Позже будет решен вопрос об экстрадиции разыскиваемого на территорию Украины.