27 апреля 2023, 18:25
Объявленного Россией в розыск командующего ВМС Украины заочно арестовали
Хамовнический суд Москвы заочно арестовал командующего ВМС Украины Неижпапу
Обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органах командующего военно-морскими силами Украины адмирала Алексея Неижпапу заочно арестовали. Такое решение принял Хамовнический суд Москвы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы.
Суд заочно избрал меру пресечения в отношении Неижпапы, обвиняемого в трех преступлениях, по двум статьям Уголовного кодекса России.
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Из них следует, что адмирал занимался организацией или создал сообщество злоумышленников, которые покушались на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Карточка командующего военно-морскими силами Украины адмирала Алексея Неижпапы появилась в базе розыска МВД России. Согласно представленным данным, причиной стало уголовное дело. Других подробностей в ней не указано.
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