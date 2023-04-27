Криминал 27 апреля 2023, 18:25 Объявленного Россией в розыск командующего ВМС Украины заочно арестовали Хамовнический суд Москвы заочно арестовал командующего ВМС Украины Неижпапу РИА «Новости»

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Обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органах командующего военно-морскими силами Украины адмирала Алексея Неижпапу заочно арестовали. Такое решение принял Хамовнический суд Москвы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы.

Суд заочно избрал меру пресечения в отношении Неижпапы, обвиняемого в трех преступлениях, по двум статьям Уголовного кодекса России.

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Из них следует, что адмирал занимался организацией или создал сообщество злоумышленников, которые покушались на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Карточка командующего военно-морскими силами Украины адмирала Алексея Неижпапы появилась в базе розыска МВД России. Согласно представленным данным, причиной стало уголовное дело. Других подробностей в ней не указано.