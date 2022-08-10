Объяснила шалостью. Девочка подожгла школу в Волгограде

В Волгограде загорелась школа № 92. Полицейские выяснили, что ее ради «детской шалости» подожгла 11-летняя девочка. Родителям ребенка предстоит возместить ущерб, сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Волгоградской области.

Пожар в школе на улице Вершинина, 5а в Краснооктябрьском районе произошел днем 9 августа. На место выехали не только пожарные расчеты, но и полиция. Пожар потушили, никто не пострадал. Причиной возгорания стало «занесение открытого источника огня».

Следственно-оперативная группа быстро вычислила поджигателя. Две подруги гуляли на территории школы. Одна из них, 11-летняя девочка, подожгла бумагу и засунула ее под дверь.

«В результате огнем было повреждено имущество, сумма ущерба устанавливается. Свой поступок девочка объяснила детской шалостью», — сообщили в МВД.

Ребенка нельзя привлечь к ответственности по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем», поэтому подразделение по делам несовершеннолетних лишь поставит ее на профилактический учет. Родителям же предстоит возместить школе ущерб.