Обиженный муж изрезал семью и поджег квартиру в Липецке. Его нашли мертвым

Липецкие следователи расследуют странный случай, произошедший в ночь на 27 февраля. Мужчина 35 лет в ходе семейной ссоры напал с ножом на жену и детей, поджег квартиру с ними и покончил с собой. Погибла четырехлетняя девочка.

Как предварительно удалось выяснить правоохранителям, всему виной стала семейная ссора. Супруги повздорили, спор разгорался все сильнее, в итоге мужчина схватился за нож.

Разъяренный мужчина ранил жену и 11-летнюю дочь, а четырехлетнюю девочку убил на месте. После этого муж попытался сжечь квартиру вместе с семьей. Позже его нашли на улице мертвым. Устроивший кровавую разборку супруг свел счеты с жизнью.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Кадры из пострадавшей квартиры опубликовала пресс-служба липецкого Следственного комитета: видно, что квартира начала гореть, скорее всего, с кухни. Во всяком случае, именно здесь больше всего гари и повреждений бытовой техники. В комнате следователи нашли орудие убийства. Это обычный кухонный нож.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей. Правоохранители пытаются сложить воедино картину произошедшего. Женщину и ее дочь отправили в больницу. Об их состоянии медики пока не говорят, известно лишь, что пострадавшие живы.

Расследование дела взял на контроль столичный глава Следственного комитета. Липецкие следователи постоянно докладывают в Москву о ходе расследования. Следственные действия продолжаются.