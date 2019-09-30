Обидчивый уфимец зарезал собутыльника за издевательства и насмешки

По данным издания, в минувшую субботу трое горожан устроили совместную попойку, во время которой один из мужчин насмехался и унижал своего собутыльника. Третий участник застолья не остался в стороне и поддержал издевательства. Когда алкоголь закончился, обиженный уфимец предложил обидчику сходить в магазин за спиртным. Он взял с собой нож и зарезал приятеля, когда они вышли на улицу.