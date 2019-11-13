Обидчивый пензенец прирезал собутыльника

По данным информагентства, в начале ноября пензенец выпивал вместе с потерпевшим в одном из городских кафе. Он попросил у собутыльника зажигалку с сигаретой, однако получил в ответ оскорбления. Молодой человек отправился домой за ножом и по возвращении воткнул нож обидчику в спину. Мужчина скончался на месте. Правоохранители поместили нападавшего под стражу и возбудили уголовное дело.