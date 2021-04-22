Обгоревший труп пожилого человека с отрезанным ухом нашли в Бурятии

Пожар произошел в селе Шигаево в Бурятии. Прибывшие спасатели обнаружили на месте тело 68-летнего мужчины, у которого было отрезано ухо. Об этом рассказало РИА ФАН.

Поджог стал причиной распространившегося огня, сообщили сотрудники МЧС. Тело передали сотрудникам полиции, которые отметили следы жестокого избиения. Возбуждено уголовное дело, добавили в СУ СКР по Бурятии.

Правоохранители задержали трех подозреваемых местных жителей в возрасте от 14 до 28 лет. Они признались в содеянном в ходе допроса. За день до убийства подозреваемые пили алкоголь у знакомого. Он рассказал гостям, что у него есть конфликт с соседом. Тогда мужчины направились к проживающему через дом пенсионеру и избили его. Один из злоумышленников отрезал пострадавшему ухо. Утром подросток, который был на месте убийства, вернулся, чтобы замести следы. Он разлил бензин и поджег его. В этот момент пострадавший еще не был мертв.

Следствие занимается выяснением всех обстоятельств дела.