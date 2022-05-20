Обглоданное тело без головы нашли в лесу в Уфе. Видео с места

Тело без головы нашли в лесополосе в Уфе. Предположительно, это останки мужчины. В распоряжении «360» появилось видео с места. Людям с неустойчивой психикой лучше воздержаться от просмотра.

На кадрах показаны останки неизвестного. Тело без головы, без одежды. Останки обглоданы животными и насекомыми. На месте шеи грубый сруб.

Голову не находили. Одежда лежала рядом. Никаких ценных вещей и документов не обнаружили.

Обезглавленный труп нашли в районе улицы Боровой, в лесополосе за ТСК «Юлдаш». По предварительным данным, тело пролежало в лесу более двух недель.

На месте работает оперативная группа.