Криминал 13 сентября 2023, 00:48 Обезглавленным в квартире в Москве мужчиной оказался врач — СМИ Shot: обезглавленным в квартире в Москве мужчиной оказался врач Unsplash

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Двое убитых, тела которых обнаружили в парке и в квартире в Москве, имели азиатскую внешность, один из них работал врачом-ортопедом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot

По данным канала, 56-летний медик жил в новостройке на Фестивальной улице, рядом с которой находится парк, где нашли первое тело мужчины с отрезанной головой и колото-резаными ранами.

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У второй жертвы неизвестный отсек голову и изрезал тело ножом. Погибшему на вид около 30 лет. Его личность устанавливают. Сейчас правоохранители выясняют, есть ли связь между двумя преступлениями. Расстояние между местами убийства составило 600 метров.

По данным Следственного комитета, сотрудники полиции задержали в Зеленограде мужчину, подозреваемого в двойном убийстве на улице Фестивальной в Москве. Его местоположение установили меньше чем за сутки.