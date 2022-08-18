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    18 августа 2022, 18:04

    «Обезглавленным ребенком» в Новой Москве оказался манекен

    СМИ сообщили, что «обезглавленным ребенком» в Новой Москве оказался манекен

    Юлия Баранова

    Жуткая история с трупом ребенка без головы, которого якобы нашли в Новой Москве, не подтвердилась. «Обезглавленным ребенком» оказался манекен. Он действительно был без головы, подтвердили Telegram-каналу Shot правоохранители, отметив, что по данному факту проводится проверка.

    Абонент, сообщивший о находке тела, со спасателями на связь не выходит, его разыскивает полиция.

    Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил, что тело ребенка без головы нашли около реки Лисенка в Щербинке на территории Новой Москвы. На место прибыли спасатели. Выяснилось, что тело нашли около небольшого водоема, расположенного за жилыми домами.

    Ранее сообщалось, что годовалый ребенок пострадал в ДТП в Иванове. ДТП случилось в минувшую субботу на улице генерала Хлебникова. Сдавая назад, водитель иномарки Ford Kuga не заметил женщину с коляской и сбил ее.