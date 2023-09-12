Криминал 12 сентября 2023, 08:26 Обезглавленный труп человека нашли в московском парке Тело без головы обнаружили в парке в районе улицы Фестивальная в Москве

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Тело человека без головы обнаружили в парковой зоне недалеко от улицы Фестивальная в Москве. Об этом заявили в столичной прокуратуре, а также Следственном комитете.

Оба ведомства сейчас ведут работу на месте преступления, под руководством заместителя Головинского межрайонного прокурора Александра Атаева.

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По данным правоохранителей, на найденном теле были множественные колото-резаные раны в области шеи и туловища. Следственный отдел уже возбудил уголовное дело об убийстве.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который во время конфликта застрелил незнакомца около кафе в городском округе Электросталь. Медики не смогли спасти жизнь раненого.