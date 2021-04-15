Обезглавленного тигра в реке нашли в реке Уссурийска

В Хабаровском крае возле поселка Арсеньево в речке Анюй был обнаружен труп тигра. Тушу кто-то обезглавил. Об этом информирует vostokmedia.com.

Сотрудники национального парка «Анюйский» намерены отправить тушу в Уссурийск. Там останки тигра изучат. Эксперты должны установить обстоятельства и причины гибели животного.

По словам представителей центра «Амурский тигр», в реке труп тигра зацепился за ветки деревьев. В результате течение его не унесло. Персонал нацпарка сообщил о страшной находке сотрудникам правоохранительных органов.

Первоначальный осмотр не выявил огнестрельных ранений на туше. Но вот отсутствие головы свидетельствует о криминальном характере смерти хищника.

По словам экспертов, голову неизвестные могли отрезать для последующей реализации или с целью скрыть среды ранений. Останки животного изучат исследователи центра «Амурский тигр».

Сам амурский тигр является редким животным. Он занесен в Красную Книгу всех уровней.