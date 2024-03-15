Криминал 15 марта 2024, 01:51 Обезглавленное тело пенсионерки нашли в Нижегородской области СК опубликовал видео из дома пенсионерки, которую обезглавили в Ветлуге

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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства пенсионерки в городе Ветлуге Нижегородской области. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета в своем Telegram-канале.

Следователи сообщили, что в среду, 13 марта, обезглавленное тело 69-летней женщины обнаружили рядом с ее домом на улице Максима Горького. Головы женщины на месте преступления не было.

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По сообщениям местных СМИ, из дома пенсионерки пропали ценные монеты и антиквариат. Сейчас на месте преступления работают следователи-криминалисты.

«Назначен ряд необходимых судебных экспертиз, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления», — сообщили в ведомстве.

Следственный комитет также опубликовал видео из дома убитой женщины.

Ранее полиция Дагестана задержала 28-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве двух пенсионерок 70 и 96 лет. По версии следствия, подозреваемый расправился с женщинами с помощью топора.